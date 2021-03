Scuola: Torino, studenti medi raccolgono firme contro Dad

"A partire da domani per tutta la settimana raccoglieremo in piazza Castello firme su un grande cartellone bianco fra tutti coloro che vorranno supportare la nostra battaglia per la scuola". Cosi' Dario Pio Muccilli, portavoce del collettivo degli studenti medi "Rinascimento Studentesco" che da domani a Torino manifesteranno per tutta la settimana contro la Dad. "Le firme - conclude Muccilli - saranno sovrapposte, non cambieremo cartellone finché le varie grafie diventeranno indistinguibili. Poi venerdì consegneremo il cartellone simbolicamente davanti al Palazzo della Regione che in quel nugolo di tratti diversi dovrà contare l'ammontare totale delle persone che non sopportano più questa Dad".