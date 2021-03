Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, lunedì 8 marzo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1310m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: contesto di pressioni medio-alte favorevole a una giornata in prevalenza soleggiata, seppur con qualche nube irregolare, più diffusa sul Piemonte occidentale e verso la Liguria, dove non si eslude qualche goccia sullo spezzino. Temperature tipiche del periodo, su valori freschi al primo mattino, più gradevoli durante il giorno.