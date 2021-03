Covid: Fregolent (Iv), meglio lockdown che stop solo scuole

"Tenere chiuse le scuole e lasciare aperto tutto il resto è inutile e sbagliato. Non solo viene dato un messaggio errato agli studenti rispetto alla marginalità del loro percorso formativo, ma si rischia vanificare gli sforzi assunti fino ad oggi". Così, in una nota, la parlamentare piemontese di Italia Viva Silvia Fregolent. "Se le nuove varianti del virus colpiscono oggi con maggiore incidenza giovani e giovanissimi non basta chiudere gli istituti scolastici per arrestarle - aggiunge - i ragazzi potrebbero riunirsi, come già accade, in altri luoghi. Se le scuole devono chiudere allora è preferibile un lockdown generale e breve per poi cercare di riaprire tutto in sicurezza".