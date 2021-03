GIUSTIZIA

Crack Seregni, il (vero) parere Ambrosini

Non sembra esserci alcuna "pistola fumante" (anzi) nella consulenza resa dai professori Ambrosini e Aiello alla Fingraf dei fratelli Mastagni. Che intanto incaricano Mittone della loro difesa

È arrivata anche allo Spiffero copia del “famigerato” parere dello Studio Ambrosini del novembre 2011 (quasi dieci anni orsono) dal quale sembrano dipendere le sorti del professore torinese e del suo ex collaboratore Marco Aiello nel procedimento penale avviato anche a loro carico dalla Procura di Torino. E, come da nostra abitudine, lo abbiamo letto con attenzione, senza limitarci a stralci o veline, per provare a capire, con l’ausilio di un paio di professionisti del settore (che preferiscono restare anonimi) se davvero ci potessero essere Stefano Ambrosini e Aiello dietro la bancarotta realizzata, sempre secondo l’accusa, dai fratelli Andrea e Stefano Mastagni, ora assistiti da un principe del foro torinese quale Alberto Mittone.

Un primo punto fermo sembra essere quello della ideazione del progetto di riorganizzazione del Gruppo Fingraf (ex Seregni) da parte degli azionisti e dei manager, e non di altri. Si legge, infatti, all’inizio del parere: “Gli azionisti della Fingraf e il relativo management hanno predisposto, con l’ausilio dei propri consulenti, le linee guida di un progetto di riorganizzazione, finalizzato alla creazione di un nuovo gruppo, per quanto possibile immune dalle problematiche che caratterizzano quello attuale. In particolare, le iniziative da adottarsi mirano a realizzare: a) il contenimento dei costi di gestione e di organizzazione, anche attraverso la preferenza da accordarsi alla forma della società a responsabilità limitata, con abbandono di quella (notoriamente più onerosa) della società per azioni; b) l’estinzione o, comunque, la razionalizzazione delle poste intercompany, allo scopo di migliorare la solidità patrimoniale dei singoli enti, anche in vista del più agevole accesso al credito; c) il miglioramento del monitoraggio dei rapporti di dare e avere con i fornitori e i clienti, premessa per una gestione più efficiente dei flussi di cassa”.

Rispetto a queste linee guida elaborate internamente alla Fingraf, osservava Ambrosini: “Conformemente allo scenario che mi è stato rappresentato, il perseguimento di questi obiettivi sembra destinato a passare attraverso un duplice percorso: per un verso, si procederà alla creazione di un gruppo più snello, composto da cinque società anziché dieci e con una catena di controllo più corta, grazie all’eliminazione della sub-holding intermedia; per l’altro, si effettuerà il trasferimento nella nuova realtà delle sole attività core, lasciando in capo alla struttura originaria (pur opportunamente semplificata, in vista della massima compressione dei costi fissi) assets e liabilities non strategici. Ed invero, mentre nel nuovo gruppo confluiranno tutte le passività legate alla fisiologica prosecuzione dell’attività d’impresa, resteranno escluse dal trasferimento le obbligazioni non funzionali alla stessa, vale a dire il debito verso il fisco oggetto di contenzioso, quello discendente dal mutuo ipotecario concesso da UniCredit S.p.a (la quale ha ottenuto in garanzia l’immobile sito in Cernusco sul Naviglio) e quello verso fornitori non strategici”.

Fin qui nulla di anomalo, ci confermano i tecnici interpellati dallo Spiffero.

“L’operazione che mi è stata illustrata – prosegue il parere – prevede anzitutto la costituzione di quattro nuove società operative”, destinate ad essere “acquisite dalla Gruppo Seregni Fingraf – società a responsabilità limitata con capitale pari a euro 110.000,00 riconducibile a Andrea, Stefano e Riccardo Mastagni – a un prezzo pari al valore del loro patrimonio netto (verosimilmente stimabile, stando a quanto mi è stato riferito, in circa euro 3.000.000,00), da corrispondersi in ventiquattro rate mensili. Il puntuale versamento di tale importo sarà garantito da fidejussione bancaria o assicurativa (o da garanzia equipollente), rilasciata a beneficio delle venditrici. La bad company disporrà di un attivo composto, oltre che dall’immobile sito in Cernusco sul Naviglio (come si è visto, escluso dal conferimento nella newco Seregni Cernusco) e da quello ubicato in Novara (attualmente di proprietà della Fingraf s.p.a.), dalle residue partecipazioni nelle controllate operative (inclusa quella nella società polacca) e dal credito (con ogni probabilità pari all’incirca a euro 3.000.000,00) verso la Gruppo Seregni Fingraf, derivante dalla compravendita delle quote dei quattro enti neocostituiti”.

Ma il punto vero è: i consulenti legali hanno volontariamente concorso a distrarre, occultare, dissimulare, distruggere o dissipare i beni degli imprenditori a danno dei loro creditori? Perché senza questo, ci spiegano i nostri “addetti ai lavori”, non può esserci nessuna bancarotta.

A dire il vero nel parere in questione gli avvocati sembrano preoccuparsi esattamente del contrario, cioè della tutela dei creditori. “Conformemente a quanto mi è stato rappresentato – continua infatti il parere – questi assets appaiono idonei a consentire, tramite la loro messa a reddito e/o la loro dismissione, il soddisfacimento di tutti i creditori della bad company, a condizione che essi acconsentano alla prevista ristrutturazione del debito che, pur senza determinare alcuno stralcio, si propone di condurre al riscadenzamento dei pagamenti”. Preoccupandosi anche di “simulare” l’ipotesi opposta: “Simmetricamente, laddove invece fosse previsto che il debito permanesse in capo alla cedente (e quindi, a seguito delle fusioni, sulla bad company), ferma la responsabilità solidale verso i lavoratori delle newco, queste avrebbero diritto di regresso nei confronti del debitore originario”.

Ma il punto veramente singolare per due professionisti che concorrono a una bancarotta è la parte che segue e che sembra smentire radicalmente l’impostazione accusatoria: “Merita poi chiedersi se la fuoriuscita dal gruppo originario (e la conseguente sottrazione alla bad company) degli assets oggetto di conferimento nelle tre newco sia in qualche modo suscettibile di tradursi in un atto depauperativo del patrimonio della società risultante dalle fusioni, come tale idoneo a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento dei creditori”. Interrogativo davvero sorprendente da parti di chi sta architettando una bancarotta con i propri clienti!

E non a caso, la risposta risulta in linea – ci spiegano ancora gli analisti da noi interpellati – con l’impostazione attenta e prudente di tutto il parere: “A mio modo di vedere, a tale interrogativo sembra potersi fornire una risposta tendenzialmente negativa, quantomeno nella misura in cui il prezzo che la Gruppo Seregni Fingraf si impegnerà a versare sia davvero congruo, come del resto parrebbe essere laddove venisse corrisposto un importo non inferiore all’ammontare del patrimonio netto delle singole partecipate; ferma – naturalmente – la necessità di verificare, anche e soprattutto sotto il profilo contabile, la correttezza dei valori indicati in sede di conferimento. Ed invero, ove il parametro che mi è stato prospettato fosse davvero scrupolosamente osservato, i creditori della bad company, pur perdendo la possibilità di soddisfarsi, dapprima, sui beni oggetto di conferimento (fatto tuttavia salvo quanto prima osservato) e, poi, sulle partecipazioni alienate, acquisirebbero una garanzia generica ex art. 2740 c.c. sul prezzo, che, dovendosi corrispondere in denaro, rappresenta, in situazioni caratterizzate da fisiologia, la provvista ideale alla quale attingere in vista dell’estinzione delle passività pregresse. A ciò si aggiunga che l’ottenimento, da parte della Gruppo Seregni Fingraf, di una fidejussione bancaria o assicurativa (o di una garanzia equipollente) in favore delle società cedenti consente altresì di escludere che i creditori del vecchio gruppo debbano farsi carico, anche solo indirettamente, del rischio di insolvenza del compratore, sicché – sotto il profilo in esame – neppure la previsione di un pagamento dilazionato sembra sollevare particolari criticità”.

Non sembra ci sia bisogno di un esperto in materia per rendersi conto che un parere del genere non sembra parente, neppure alla lontana, di un concorso in bancarotta.

Se poi ci fossero ancora dubbi, il contenuto delle conclusioni del testo, che oltretutto menziona espressamente verifiche demandate ad altri consulenti, pare spazzarli via: “Tirando le fila di quanto sin qui esposto e pur senza voler entrare nel merito né delle problematiche fiscali (oggetto dell’attività di consulenza richiesta al prof. Giulio Andreani), né degli aspetti contabili (sottoposti al vaglio della KPMG s.p.a.), mi sembra possa concludersi nel senso che, ove il progetto di riorganizzazione di cui mi sono state descritte le linee guida venga eseguito nel rispetto della normativa societaria e in assenza di qualsivoglia atto di distrazione o di depauperamento (il che presuppone, come rilevato, la congruità del prezzo da corrispondersi a fronte della cessione delle newco), esso appare, nel complesso, immune da vizi di invalidità e, quantomeno prima facie, da ipotetiche pretese risarcitorie di terzi”.

Noi giornalisti non siamo dei tecnici e proprio per questo ci siamo fatti supportare nell’analisi di un documento che sembra essere considerato cruciale ai fini dell’indagine. Certo è che se si cercava una “pistola fumante”, in base a questo parere la ricerca non ha finora dato i frutti sperati dagli inquirenti. Col senno del poi, bene ha fatto quindi il giudice delle indagini preliminari a rigettare la richiesta della Procura.

E alla luce delle nuove carte tireranno forse un sospiro di sollievo quelle decine di professionisti torinesi (centinaia in Italia) che negli anni hanno scritto pareri simili, magari anche meno prudenti e cautelativi. Perché questo, come abbiamo già evidenziato, è un caso che riguarda direttamente la consulenza che i professionisti prestano ogni giorno alle imprese, in crisi o meno che siano.