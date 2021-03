Consulta degli Ordini, nuovo presidente è Luisella Fassino

Luisella Fassino, dell'Ordine Consulenti del Lavoro, succede a Bruno Sparagna, dell'Ordine Medici Veterinari, alla guida della Consulta degli Ordini e dei Collegi Professionali di Torino. Lo ha deciso l'assemblea elettiva della Consulta. "Per la prima volta - spiega una nota - una quota rosa guiderà l'organismo associativo che riunisce tutte le professioni amministrative, giuridiche, tecniche e sanitarie della provincia di Torino organizzate in Ordini". La Consulta è un "ente senza fine di lucro che opera a livello provinciale in conformità alle norme istitutive degli Ordini associati nel rispetto dell'autonomia di ciascuno e nella consapevolezza delle rispettive funzioni, al fine di coordinare la presenza istituzionale delle categorie professionali". I professionisti in Italia sono 1,4 milioni, rappresentano il 6% degli occupati e contribuiscono al 12% del Pil. Anche negli anni in cui la crisi economica si è fatta maggiormente sentire, è stata l'unica categoria che ha continuato a crescere numericamente.