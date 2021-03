Protesta lavoratori del gioco legale

Giovedì sarà un giorno fondamentale per i lavoratori del gioco legale in Piemonte. Si terrà infatti alle 10 a Piazza Castello, a Torino, la manifestazione dei lavoratori del settore del gioco legale per richiedere l'abrogazione della retroattività e delle norme contenute nella Legge Regionale 9 del 2 maggio 2016 e per la ripartenza dell'intero comparto. Come ricorda l'agenzia Agimeg, la Legge Regionale Piemonte n. 9 del 2016, che riguarda le norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, ha introdotto il distanziometro di 500 metri per i Comuni con più di 5.000 abitanti, che si riduce a 300 metri per i Comuni con una popolazione inferiore. Con la modifica introdotta nel 2018, sono stati inseriti nuovi luoghi sensibili e la retroattività della norma che dunque va a colpire anche le attività già presenti, eliminando di fatto il gioco legale in quasi tutto il territorio regionale. Gli organizzatori della manifestazione, che anche in zona rossa potrà svolgersi regolarmente in quanto autorizzata, chiedono a tutti i partecipanti il rispetto delle indicazioni dettate dalle normative vigenti anti-assembramento e di seguire le indicazioni che verranno fornite dai volontari, identificabili dalla pettorina blu, presenti in piazza. Verranno fornite a tutti i partecipanti delle pettorine di colore giallo e, in piazza, si troverà già posizionata a terra l'apposita segnaletica al fine di garantire la corretta distanza interpersonale tra ogni partecipante. La manifestazione dovrà essere svolta in forma statica indossando la mascherina e rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra ogni partecipante.