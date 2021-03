Covid: Piemonte, in un giorno 70 ricoverati in più

Cresce di 70 ricoverati in un solo giorno la pressione sugli ospedali del Piemonte: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta un aumento complessivo di 15 pazienti in terapia intensiva, ora 217, e di 55 negli altri reparti, in totale 2.371. I contagi sono 1.214, con un tasso di positività del 9.9% rispetto ai 12.298 tamponi diagnostici processati (6.375 antigenici); la quota di asintomatici è del 33,7%, Sedici i morti, di cui 2 oggi, +621 i guariti; le persone in isolamento domiciliare sono 20.281.