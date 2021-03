Covid: scontri Torino, in corso esecuzione provvedimenti

La polizia sta eseguendo una serie di “provvedimenti restrittivi” nei confronti degli autori delle devastazioni e dei saccheggi avvenuti la sera dello scorso 26 ottobre, quando una quarantina di negozi vennero saccheggiati nel centro di Torino in occasione di una manifestazione contro le restrizioni governative adottate per fronteggiare la pandemia. Tra i destinatari soggetti sia maggiorenni che minorenni, molti dei quali immigrati di seconda generazione, con numerosi precedenti. L'operazione della Squadra Mobile della Questura del capoluogo piemontese, ribattezzata "Criminalpage", vede coinvolti oltre duecento poliziotti ed è svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino. Furono una quarantina le attività commerciali devastate, molte delle quali depredate della merce esposta in vetrina. In occasione della manifestazione i facinorosi, del tutto estranei agli iniziali manifestanti, avevano inscenato una vera e propria "guerriglia urbana", ingaggiando violenti scontri contro le forze dell'ordine. Danneggiate anche alcune autovetture parcheggiate e mezzi di servizio delle Forze di Polizia impiegate nel servizio di ordine pubblico.