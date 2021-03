Covid: questore, scontri pagina nera per Torino

"La gravità di questi comportamenti non è da sottovalutare: non sono state semplici ragazzate. Il reato di devastazione, contestato dalla magistratura, è la risposta da dare: bisogna essere efficienti e rigorosi. Questi episodi non devono più accadere". Così il questore, Giuseppe De Matteis, in merito ai 37 provvedimenti di arresto o di fermo per il saccheggio dei negozi del centro storico. "Fu una pagina nera per Torino", ha ricordato il questore, che ha anche parlato di "disposizione alla violenza che viene quasi da definire animalesca". "Non possiamo parlare di banlieu ma indubbiamente è un fenomeno che merita attenzione".