Torino:161 multe per divieto sosta, 11 a locali e minimarket

Cinque minimarket e sei esercizi di somministrazione sanzionati per violazione della normativa anti Covid e quasi 200 multe in un giorno per divieto di sosta ed eccesso di velocità, con 6 patenti ritirate. Sono i risultati di una serie ci controlli del territorio messi in campo nei giorni scorsi dalla polizia municipale nella Circoscrizione 5 di Torino, in seguito a numerose lamentele dei residenti su ordine pubblico, decoro urbano e rispetto del codice della strada. Nel primo controllo i civich hanno 'pizzicato' 5 cosiddetti 'bangla market' in zona Madonna di Campagna e Borgo Vittoria che non avevano rispettato l'orario di vendita imposto dai decreti per la limitazione del contagio. Un paio di giorni dopo, sempre nelle stesse zone, altri 6 esercizi di somministrazione sono stati multati per la vendita di alcolici oltre l'orario consentito. Nell'ambito dei controlli per la sicurezza stradale e contro la sosta selvaggia, gli agenti della municipale hanno poi multato, in un solo pomeriggio, 161 vetture per divieto di sosta e 37 per eccesso di velocità. Fra le patenti ritirate, quella di un automobilista che sfrecciava in citta' a 120 km l'ora.