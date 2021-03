Covid: Confartigianato, bene aiuti su calo fatturato anno

"Bene il ripensamento del Governo sul Dl Sostegno confermato da una nota del Ministero che ha specificato che gli aiuti alle imprese in difficoltà a causa del Covid saranno erogati prendendo a riferimento un'intera annualità e non singole mensilità, come era scritto in una bozza". Lo afferma Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino, che invita "a riscrivere il recovery fund tenendo conto che il 93,5% delle imprese in Piemonte e in Italia e' sotto i 9 addetti". "Il Decreto - osserva De Santis - è un passaggio fondamentale per la salvaguarda di quelle migliaia di piccole imprese che sono l'ossatura del nostro manifatturiero e dell'economia. Un provvedimento rimasto per giunta bloccato dalla crisi di Governo e che non può più slittare. Ci aspettiamo molto dall'esecutivo. Le oltre 116mila imprese artigiane del Piemonte (60mila circa a Torino e provincia) chiedono azioni lungimiranti e immediate per poter sopravvivere all'impatto della recrudescenza pandemica sul tessuto economico-imprenditoriale. Voglio anche sottolineare come il Decreto aiuterà le imprese per una piccola parte di liquidità, ma uno sforzo deve essere ancora fatto anche verso gli istituti bancari che devono poter accompagnare le nostre imprese nella ripartenza con finanziamenti a medio e lungo termine e con un'ulteriore garanzia da parte dello Stato, altrimenti molte imprese, nonostante la possibile ripresa del Paese, resteranno indietro o addirittura al palo e saranno costrette a chiudere. Il Governo deve considerare una strategia che non schiacci la piccola impresa, per evitare cosi' il sacrificio di anni di lavoro di tanti artigiani".