Pd: segretario Piemonte, sano pluralismo non correnti sfrenate

Il segretario del Pd del Piemonte, Paolo Furia, entra nel dibattito che scuote il partito dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti sottolineando la "difficoltà a stringersi intorno alle nostre leadership nel momento del bisogno" a "lavare i panni sporchi in casa, come conviene a una comunità". Anche se, afferma in un post sul sito del Pd piemontese, "la solidarietà rivolta a Zingaretti da tanti militanti lascia ben sperare". Per Furia, "sette segretari in quattordici anni di vita" del Partito Democratico sono senz'altro "segno di vitalità democratica" ma anche di "una certa instabilità di sistema che andrebbe affrontata ripensando i fondamentali". Con l'obiettivo di "far vivere un sano pluralismo di culture e identità diverse senza degradare in correntismo sfrenato". Per evitare che il partito "sia perennemente alla conta". "Il Pd regionale - spiega - ha deciso di strutturare una segreteria sulla base dei pesi congressuali di tutte le mozioni, per rispettare l'orientamento politico degli elettori alle primarie". Con "deleghe tematiche" e "consultazione permanente con i segretari provinciali". "Possiamo ripartire - aggiunge - e la solidarietà rivolta a Zingaretti nell'atto delle sue dimissioni da tanti militanti, in alcuni casi associata a un invito più o meno esplicito a ritirarle per guidarci nel difficile momento attuale e per completare il percorso di rinnovamento interno promesso, lascia ben sperare".