Vaccino: Cimo Piemonte, lockdown regionale totale per accelerare

Lockdown regionale totale per accelerare le operazioni di vaccinazione di massa. È quanto chiede il sindacato della Dirigenza medica Cimo Piemonte al governo piemontese. "Siamo in affanno negli ospedali piemontesi - spiega il segretario di Como Piemonte, Sebastiano Cavalli - le terapie intensive e sub intensive hanno superato nuovamente il livello di guardia, dobbiamo chiudere e dedicarci solo a vaccinare il più alto numero di cittadini". "Riteniamo che le Ogr di Torino - aggiunge - possano rappresentare il punto di riferimento metropolitano per effettuare le vaccinazioni. In tutti gli altri Comuni si punti su palestre, supermercati, campi e palazzetti dello sport, ogni luogo di grandi dimensioni deve essere messo a disposizione per intensificare le operazioni". Per Cimo Piemonte "è necessario fermare tutti gli spostamenti, solo in questo modo i contagi si riusciranno a circoscrivere, allentando lo stress negli ospedali e dirottando così il più alto numero di medici e infermieri al servizio della popolazione per effettuare i vaccini". "È indubbio - aggiunge Cavalli - che l'attuale situazione di restrizione parziale non è sufficiente, occorre agire in modo più drastico per abbassare il propagarsi del virus e delle sue varianti?". Cimo Piemonte e' la delegazione territoriale con oltre 1200 iscritti di rappresentanza sindacale di medici, veterinari e odontoiatri in servizio o non più in attività e ha come finalità la protezione della professione.