Torino: commissario Regio in scadenza, attesa proroga

A due giorni dalla prima in streaming di Così fan tutte, con la direzione di Riccardo Muti e la regia della figlia del maestro, Chiara, il Regio di Torino attende di sapere se verrà rinnovato l'incarico di commissario straordinario a Rosanna Purchia. Scade infatti nelle prossime ore il suo mandato, che era di sei mesi ed era iniziato lo scorso 10 settembre. Salvo clamorosi colpi di scena, l'incarico sarà prorogato dal ministro Franceschini. La Purchia, del resto, sta lavorando al risanamento dell'ente e il 25 marzo deve consegnare il piano per un finanziamento di 20 milioni. Per fine mese, inoltre, deve essere chiuso il bilancio. In attesa della decisione sulla Purchia, in teatro si lavora al programma dei concerti di aprile, che sarà presentato il 23 marzo, e a un nuovo titolo d'opera a sorpresa.