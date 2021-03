Furto da magazzino Fca a Torino, 5 misure cautelari

Hanno rubato pezzi di ricambio delle Maserati Ghibli e Levante dal magazzino Fca di Torino Mirafiori dove erano impiegati, per poi rivenderli sul mercato estero attraverso la collaborazione di un vettore autorizzato ad accedere allo stabilimento per effettuare consegne di materiale. La polizia stradale di Torino ha denunciato 5 persone, ritenute responsabili di furto e ricettazione di ricambi d'auto, per un valore commerciale di circa 350 mila euro. In particolare, due sono finiti agli arresti domiciliari, mentre per altri tre è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla procura di Torino, ha preso avvio nel gennaio del 2020, quando è stato scoperto un furto di un grande quantitativo di ricambi per veicoli industriali del gruppo Cnh Industrial, in procinto di essere spediti a un rivenditore compiacente e immessi sul mercato nero. A finire nel mirino degli inquirenti due dipendenti di Fca taly, in servizio nel magazzino ricambi dello stabilimento di Torino-Mirafiori, che, approfittando della loro mansione, rubavano parte dei componenti, cedendoli poi ad due soggetti che curavano la vendita finale del materiale a ricettatori italiani ed esteri. Le successive perquisizioni hanno permesso di sequestrare alcuni ricambi di auto, oltre a supporti informatici (telefoni cellulari, personal computer) contenenti numerose fotografie dei vari pezzi e dei rispettivi imballaggi.