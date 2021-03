Vaccini: Confesercenti, avviare subito campagna benzinai

Avviare subito la campagna vaccinale per i benzinai, un "intervento a tutela di una categoria particolarmente a rischio". E' la sollecitazione contenuta in una lettera inviata al prefetto di Torino, Claudio Palomba, e al presidente della Regione Pimonte, Alberto Cirio, dalla Faib, la federazione di categoria della Confesercenti. Quello dei benzinai, rileva la lettera firmata dal presidente Faib Confesercenti Piemonte, Gianni Nettis, "è un settore che ha mantenuto l'operatività in tutti le fasi di questa pandemia e che, per sua particolare natura, si trova, più che altre realtà, a contatto con le più svariate tipologie di clienti. Tra questi anche forze dell'ordine, personale medico e infermieristico, automezzi dei pronto soccorso, persone quotidianamente coinvolte in prima linea nel fronteggiare questa terribile situazione. Per la loro e per la nostra tutela" si chiede dunque di far partire "in tempi più rapidi possibili un piano vaccinale puntuale" per questa categoria.