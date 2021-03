'Ndrangheta: centro disabili in villa confiscata, "Stato c'è"

"Riappropriarsi delle ricchezze illecitamente accumulate dalla criminalità organizzata è un segnale credibile di presenza dello Stato sul territorio". Così il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, collegata in videoconferenza, ha commentato la consegna della villa di San Giusto Canavese (Torino), confiscata al narcotrafficante Nicola Assisi, alla cooperativa Progest, che l'ha trasformata in un centro per lo svolgimento di attività a favore delle persone diversamente abili. "Si tratta di riportare alla piena legalità un immobile confiscato e riconducibile al narcotraffico e alla 'ndrangheta - ha spiegato il Ministro - a San Giusto ci sono stati anche atti intimidatori per ostacolare l'azione e la presenza dello Stato. Oggi poniamo un tassello fondamentale in una più generale strategia nazionale a sostegno dello sviluppo e della legalità".