Torino: all'Urban Lab un nuovo format per raccontare la città

L'Urban Lab di Torino diventa set televisivo per un nuovo ciclo di trasmissioni che raccontano come sta cambiando la città. Primo appuntamento, gli spazi della scuola. Poi si parlerà di verde, modi e spazi dell'abitare, luoghi per lo sport. Prende il via domani alle 18, in diretta streaming sui suoi canali Facebook e YouTube, Urban Lab On Air, un nuovo format con video, interviste e filmati animati per affrontare i principali temi che le città stanno vivendo in questo periodo. Si parte dall'Urban Lab per poi andare a esplorare sul campo i vari quartieri per costruire con gli abitanti un racconto attuale della città, perché, spiega la direttrice Valentina Campana, "spesso le piccole eccellenze di quartiere rischiano di essere disconnesse tra loro e dalla visione d'insieme della città. Obiettivo di Urban Lab On Air - sottolinea - è dunque metterle in relazione, cercando di valorizzarle". Un progetto per tornare a raccontare il territorio in modo inclusivo, nonostante i rallentamenti e il mantenimento delle distanze dovuti all'emergenza pandemica.