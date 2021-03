Rsa: Canalis (Pd), Marnati conferma che non ci sono 4,2 mln

"Oggi in III Commissione l'assessore regionale Matteo Marnati ha ammesso che l'impugnativa della legge sulle derivazioni idroelettriche rende impossibile erogare i 4,2 milioni promessi alle Rsa autorizzate e non convenzionate, a ristoro dei consumi elettrici". Lo sottolinea la consigliera regionale Pd Monica Canalis. "È l'ennesima brutta notizia - afferma Canalis - per le Rsa del Piemonte che non hanno ancora ricevuto i ristori approvati dal Consiglio regionale il 20 gennaio e che hanno quasi il 30% di posti vuoti". "Come Pd - aggiunge - avevamo denunciato l'incertezza delle fonti finanziarie della legge regionale sui ristori, e ora purtroppo il nodo è venuto al pettine: vengono, infatti, a mancare 4 milioni sui 40 previsti dal provvedimento". "La Giunta Cirio - afferma - nel 2020 non ha protetto le Rsa e ora nel 2021 sembra volerle lasciar chiudere".