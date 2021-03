Covid, Piemonte: 2.086 positivi e 116 ricoveri

Oltre duemila i nuovi casi di Covid in Piemonte. Nelle ultime ventiquattr’ore sono state certificate 2.086 nuove positività (di cui 347dopo test antigenico), pari all’8,8% dei 23.758 tamponi eseguiti, di cui 12.895 antigenici. Dei 2.086 nuovi casi, gli asintomatici sono 740 (35,5%).

I casi sono così ripartiti: 336 screening, 1.171 contatti di caso, 579 con indagine in corso; per ambito: 29 RSA/strutture socio-assistenziali, 191 scolastico, 1.866 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 268.567. Un’impennata che si riflette anche sui ricoveri in terapia intensiva che salgono a 244 (+16 rispetto a ieri) e quelli negli altri reparti che raggiungono quota 2.532 (+100 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 21.901.