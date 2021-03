Tav: Gariglio (Pd), Draghi nomini commissario Torino-Lione

"Commissariare il tratto italiano della Tav Torino-Lione per accelerare la realizzazione dell'opera": questa la richiesta di Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. "Il Dpcm discusso oggi in commissione e relativo all'individuazione degli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento presenta alcune linee ad alta velocità del sud Italia, come la Salerno-Reggio Calabria, la Taranto-Potenza-Battipaglia e la Palermo-Catania-Messina. E' francamente inaccettabile che rimanga fuori la Torino-Lione - aggiunge - con il rischio reale che, una volta terminati i lavori del tunnel transfrontaliero, i treni ad alta velocità debbano utilizzare da Bussoleno al capoluogo piemontese una linea che risale al 1800, vanificando quindi sforzi ed investimenti fatti. Chiediamo che anche tale tratta venga inserita nel prossimo Dpcm che verrà emanato a giugno", conclude Gariglio.