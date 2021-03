Discarica abusiva in ditta rifiuti, denunciato il titolare

Liquidi oleosi e materiali plastici smaltiti in modo illecito e pericoloso. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del gruppo forestale di Torino all'interno di una ditta di stoccaggio e smaltimento di rifiuti. Riscontrata anche la presenza di lavoratori in nero. Il titolare è stato denunciato. Nell'ambito dello stesso servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale, i carabinieri hanno anche arrestato una persona per evasione. Si tratta di un 26enne sorpreso all'esterno di un bar, a Borgone di Susa, nonostante fosse ai domiciliari. Denunciate altre tre persone che si sono rese responsabili rispettivamente di possesso di marijuana, guida con patente internazionale contraffatta e guida in stato di ebrezza.