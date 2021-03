Meteo: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, giovedì 11 marzo, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2585m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: si avvicina una debole perturbazione atlantica che favorirà un generale aumento della nuvolosità. Piogge in arrivo sul Levante ligure e in serata anche sulle zone alpine di confine di medio-alto Piemonte e VDA. Aria fresca, venti deboli salvo rinforzi sul Mar Ligure da Libeccio, con mare mosso.