Pd, Salizzoni resta valore aggiunto centrosinistra

"Ringrazio Mauro Salizzoni per la disponibilità generosa di questi mesi. Il suo patrimonio di competenze, esperienze e relazioni sono state e restano un valore aggiunto per il centrosinistra". Così il segretario regionale del Pd, Paolo Furia, commenta la decisione dell'ex chirurgo di ritirare la sua candidatura per l'elezione del nuovo sindaco di Torino. "Comprendo le motivazioni scritte nella sua lettera - aggiunge Furia - ma sono sicuro che non mancherà il suo contributo, anche come vicepresidente del Consiglio regionale indicato dal centrosinistra, per la nostra Torino ed il nostro Piemonte".