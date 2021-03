Covid: Pd, scuole chiuse? Si pensi a lavoratori essenziali

Il Pd del Piemonte chiede che Regione e Governo, a fronte della chiusura della scuole che si prospetta con l'ingresso in zona rossa, si attivino per i lavoratori essenziali. "Il presidente Alberto Cirio - dicono il capogruppo Raffaele Gallo e il vicepresidente della Commissione Sanità Domenico Rossi - ha reso noto che il Piemonte si avvia verso la zona rossa, passaggio che comporterà la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, costringendo a tenere in casa anche bambini molto piccoli. Il problema è chi si prenderà cura di loro se i genitori lavorano nei servizi essenziali". "Questi lavoratori - aggiungono - vanno tutelati e messi nella condizione di lavorare, in particolare quelli del comparto sanitario, per lo più donne. A loro va tutta la nostra solidarietà. Se si deve chiudere per preservare la salute e non vanificare la campagna vaccinale, lo si deve fare tutelando chi pagherà il prezzo più alto di queste chiusure". "Si definisca con chiarezza l'elenco dei lavoratori essenziali - aggiungono - così che i bambini di queste categorie possano andare a scuola. Inoltre bonus babysitter e congedi parentali devono arrivare contestualmente alle chiusure e non dopo. L'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, affronti il problema come coordinatore nazionale della Commissione Salute, ma si giunga con urgenza a una soluzione".