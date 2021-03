Pd Torino, da Salizzoni contributo che valorizzeremo

"Poco fa ho appreso da fonti giornalistiche che il professor Mauro Salizzoni ha fatto un passo indietro rispetto alla corsa alla candidatura a sindaco di Torino. Esprimo a Mauro estrema gratitudine per essersi messo in gioco, portando la sua preziosa esperienza al servizio del centrosinistra torinese e dei cittadini". Lo afferma il segretario metropolitano del Pd Torino, Mimmo Carretta, dopo la decisione di Mauro Salizzoni di ritirarsi dalla corsa alla candidatura a sindaco per il centrosinistra. "Il suo è un contributo che non possiamo perdere, come Pd e come centrosinistra - aggiunge - e che dobbiamo trovare il modo di valorizzare nel progetto che presenteremo ai torinesi. La sua esperienza professionale, inoltre, è di sicuro supporto a tutti, maggioranza in Regione compresa, vista la crisi sanitaria che stiamo attraversando e che dovremo ancora affrontare nei prossimi mesi". Per il segretario torinese del Pd "con la scelta di Salizzoni oggi si semplifica il quadro per arrivare quanto prima a esprimere una candidatura per Torino, una candidatura che sia frutto di un'intesa largamente maggioritaria se non unitaria". "Abbiamo bisogno del generoso e attivo contributo di tutti - prosegue - per costruire un progetto all'altezza delle ambizioni di Torino, in primis delle personalità come quella del professor Salizzoni".