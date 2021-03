Covid: in Piemonte 2.322 positivi, 42 morti

E' rimasto stabile, oggi, il numero dei ricoverati in terapia intensiva per Covid, in Piemonte: -1 rispetto a ieri, totale a 243; è proseguito, invece, l'incremento dei pazienti Covid negli altri reparti: +73, il totale è salito a 2.605. Sul fronte dei contagi, +2.322 con un tasso di positivi dell'8.2% sui 28.322 tamponi processati (di cui 16.300 antigenici); la quota di asintomatici è del 35.4%. In aumento i decessi, 42 (di cui 2 relativi a oggi). Il totale dall'inizio pandemia è di 9.604 vittime. Le persone in isolamento domiciliare sono 23.157, i guariti +952. Tutti i dati sono dell'Unità di crisi della Regione Piemonte.