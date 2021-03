Centini fa le valigie

Dicono che... Giacomo Centini, direttore generale dell’Aso di Alessandria, stia preparando le valigie. Il manager senese, laureato alla Bocconi, arrivato a dirigere l’azienda ospedaliera nella primavera del 2018 dopo aver ricoperto il ruolo di direttore amministrativo nell’Asl di Siena ed essere stato consulente strategico della McKinsey, avrebbe deciso di anticipare la fine del suo mandato, fissata come per tutti i direttori generali in carica a maggio. Rumors spiegano la ragione delle dimissioni, che Centini avrebbe già preannunciato in questi giorni all’assessore alla Sanità Luigi Icardi, con un suo trasferimento per un incarico al Policlinico di Roma. L’abbandono della plancia di comando dovrebbe avvenire alla fine del mese e resta da capire se la sua sostituzione avverrà in anticipo rispetto alla tornata di nomine che ci sarà tra la fine di maggio e i primi di giugno, oppure se una delle poltrone più ambite del sistema sanitario piemontese sarà tenuta in caldo con una reggenza affidata al direttore sanitario Daniela Kozel, visto che quello amministrativo, Roberta Volpini si era dimessa nel giugno dello scorso anno e il suo ruolo è ricoperto da un facente funzione. Ad Alessandria, nei mesi scorsi in piena seconda ondata della pandemia, per governare una situazione estremamente critica era stato inviato il direttore della Maxiemergenza e già capo dell’Unità di Crisi Mario Raviolo. Adesso, con l’arrivo della terza ondata a partire è il direttore generale.