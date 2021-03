Meteo: cieli poco nuvolosi

A Torino oggi, venerdì 12 marzo, nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2007m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nella notte ultimi piovaschi tra VDA e Ossola, seguiti da generali schiarite in giornata, via via più ampie. Farà eccezione solo il Levante ligure, soggetto a flusso umido da Libeccio e quindi con occasione per acquazzoni sparsi un po' per tutta la giornata. Temperature massime in rialzo. Mar ligure mosso.