Corecom: Piemonte, nel 2020 restituiti 2mln ai cittadini

Grazie alle conciliazioni delle controversie condotte dal Corecom Piemonte, nel 2020 sono stati restituiti ai cittadini 2,3 milioni di euro. Le istanze ricevute tramite ConciliaWeb sono state 8.769, quelle pervenute per procedura d'urgenza 822. Il tempo medio di chiusura del procedimento è sceso a 42 giorni. Nel primo bimestre del 2020 era di 70. Nel complesso il Corecom Piemonte, come ha spiegato oggi il presidente Alessandro De Cillis, ha ampliato la sua attività occupandosi di Media e minori, cyber bullismo, (insieme all'Università), monitoraggio delle trasmissioni tv locali rispetto a: obblighi di programmazione, pubblicità, pluralismo sociale e politico, tutela dei minori e rispetto dei diritti della persona, per un totale di 1.344 ore totali monitorate. E ancora Vigilanza sui sondaggi pubblicati dai giornali, vigilanza impianti radiotelevisivi, tutela dell'ambiente e della salute, segnale Rai; Gestione della domanda per accesso radiotelevisivo e vigilanza trasmissioni. "L'improvvisa interruzione delle relazioni personali e fisiche ha aumentato tutti i servizi digitali - ha detto De Cillis - dalle 10 mila conciliazioni del 2019 gestite online, siamo passati alle 9.000 del 2020 . Abbiamo dovuto stringere i denti per ridurre al minimo i disagi ai cittadini". Per fare fronte all'inedita situazione in atto, il Corecom ha implementato, nell'ambito della piattaforma nazionale ConciliaWeb, il servizio di Contact Center e del numero verde 800.10.10.11, e la collaborazione con gli Urp della Regione dislocati nei capoluoghi di provincia.