Covid: rimasta sola paga debiti grazie a raccolta fondi

La raccolta fondi per l'amica rimasta sola e indebitata dopo la morte della madre e della sorella per Covid è andata a buon fine: Federica Penza è riuscita a raccogliere 41 mila euro per Giorgia Camera, 24 anni, ex compagna di scuola, che vive ad Acqui Terme (Alessandria) ed è in serie difficoltà economiche. Con quei soldi riuscirà ad appianare i debiti dell'enoteca aperta dalla famiglia prima della pandemia. Hanno donato in più di mille. "Vorrei ringraziare tutti dal più profondo del cuore - scrive Giorgia Camera su Facebook -, per la vicinanza, la solidarietà, la bontà che ci avete dimostrato in questo periodo buio. Soprattutto un grazie di cuore a chi ha avuto l'idea delle raccolte fondi, partendo dalla comunità di Acqui che si è prodigata davvero in tutti i modi e si sta ancora mobilitando per noi. Grazie anche a una delle migliori amiche che si possano desiderare, Federica Penza, per la bellissima raccolta su GoFundMe". Il Bar Idea di Acqui Terme ha raccolto, fra clienti e amici, quasi 6mila euro. La raccolta è partita a febbraio sulla piattaforma GoFundMe.com, alla voce "Un aiuto per Gio".