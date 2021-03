Auto: Cna, centri revisione in difficoltà dopo nuova proroga

I centri di revisione auto sono sempre più in difficoltà dopo la nuova proroga della scadenza delle revisioni dei veicoli. Lo sottolinea la Cna Piemonte. "Per evitare questa ulteriore proroga della scadenza delle revisioni anche per i veicoli fino a 35 quintali, abbiamo presentato una proposta di emendamento, all'articolo 5 del Regolamento, in maniera tale che la deroga da parte degli Stati membri possa riguardare anche il singolo insieme di veicoli, cioè solo i veicoli pesanti. Abbiamo comunque chiesto al Ministero dei di non prorogare la scadenza dei veicoli fino a 35 quintali anche senza la modifica del Regolamento, poiché è prerogativa dello Stato decidere come gestire e organizzare i controlli e di conseguenza cosa necessiti di essere prorogato" affermano i vertici della Cna Piemonte. "Siamo stanchi delle continue proroghe che pregiudicano prima di tutto la sicurezza stradale. Inoltre, il settore delle revisioni offre lavoro a 30 mila persone in Italia, da anni non adegua la tariffa nemmeno all'Istat. I mancati guadagni mettono in gravissima difficolta le aziende, per non parlare dei mancati ricavi erariali da gettito Iva", spiega Francesco Circosta, presidente regionale di Cna Servizi alla Comunità, categoria che rappresenta anche centri di revisione. "A determinare frustrazione nei centri di revisione italiani è anche il fatto che sull'adeguamento delle tariffe, ferme da 12 anni, finalmente ottenuto a dicembre nella Legge di Stabilità, manca ancora all'appello il varo del decreto attuativo. Una beffa ulteriore per la categoria, che rilancia l'urgenza di un cambio di passo e di un tempestivo intervento del nuovo Governo, anche alla luce del fatto che sempre più imprese del settore chiedono di avviate azioni legali per ottenere un vero e proprio risarcimento dei danni subiti".