Incidenti lavoro: Cgil Alessandria, va aumentata prevenzione

"Serve vigilanza, servono ispettori e tecnici sul territorio che intervengano nei luoghi di lavoro prima degli incidenti e non solo per analizzare le dinamiche della morte". Così Franco Armosino, segretario generale della Camera del Lavoro provinciale di Alessandria, dopo l'incidente mortale sul lavoro, ieri, a Terzo d'Acqui. "Piangiamo - dice - l'ennesimo caduto sul lavoro: Fredy Pluas, travolto e ucciso dal carrello elevatore su cui operava nell'azienda di articoli da giardinaggio. Non conosciamo la dinamica che ha causato la morte di un lavoratore esperto, di 58 anni, in azienda da 15 anni, non possiamo tollerare questa strage che si ripete anno dopo anno senza significativi miglioramenti. Chiediamo alle autorità competenti di fare chiarezza sull'accaduto e di informare la società civile del perché nel 2021 si muore ancora lavorando".