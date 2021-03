BANCHI DI NEBBIA

Il "Silenzio" in morte della scuola

Al flash mob per protestare contro le chiusure un bambino suona alla tromba il celebre brano. Queste decisioni sono “il funerale dell’istruzione”. Calendario di iniziative contro la Dad

Sulle note del silenzio militare, suonato da un bambino con la sua tromba, a Torino si è celebrato il “funerale alla scuola”. Una manifestazione organizzata davanti all'Istituto Comprensivo Manzoni, in Largo Marconi, dal comitato “Priorità alla Scuola” che contesta la didattica a distanza. Diverse le iniziative in queste ore in cui il Piemonte sta per tornare in zona rossa, come spiega Giovanna Garrone, esponente del comitato formato da genitori, docenti e studenti: “Abbiamo proposto l’organizzazione di diversi flash mob per oggi, davanti a centri commerciali e attività aperte che a nostro avviso sono una contraddizione rispetto alla chiusura delle scuole”.

Alla Manzoni un gruppo di genitori spontaneamente ha lanciato l’idea di rappresentare il lutto legato al passaggio alla dad, “che non è scuola, crea disuguaglianze e le amplifica, crea danni sociali, psicologici e fisici. Su questo non c’è sufficiente attenzione, conclude Garrone. I bambini hanno esposto dei cartelli, disegnati con le loro mani, con su scritto: “Non fateci diventare asini”, “La scuola si cura e non si chiude” e “Dad is Death”. Priorità alla scuola ha lanciato un nuovo appuntamento per domenica alle 11.30 in piazza Castello, per un presidio davanti alla Regione Piemonte.