Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, sabato 13 marzo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2019m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: promontorio anticiclonico che favorisce una bella giornata di Sole al Nordovest, con solo la tendenza - verso sera - ad aumento delle nubi accompagnato da qualche debole precipitazione limitata alle zone alpine di confine. Clima gradevole nelle ore diurne, aria invece molto fresca al primo mattino. Ventilazione debole e in Liguria mare tra poco mosso e mosso, specie al largo.