Il cipiglio della Chiorino

Dicono che… l’assessore al Lavoro Elena Chiorino abbia indispettito le associazioni dei disabili Fand e Fish che lei stessa aveva convocato per illustrare una serie di investimenti della Regione Piemonte a loro vantaggio. Pare siano bastate un paio di obiezioni verso il suo modus operandi per far irritare la sorella d'Italia che ha alzato i tacchi mollando la riunione, sostenendo che mancasse negli interlocutori la voglia di collaborare e che aveva un mucchio di cose (più importanti?) da fare. Ai malcapitati non è rimasto che scrivere una lettera piena di riprovazione direttamente al governatore Alberto Cirio.