Covid: timore esodo seconde case, Uncem "serve prudenza"

"Limitare gli sposamenti è una protezione dal virus". Lo sottolinea Marco Bussone, presidente nazionale dell'Uncem, l'Unione nazionale Comuni Comunità Enti Montani, che mette in guardia dal rischio esodo verso le seconde case. "Spostarsi vuol dire potenzialmente aumentare la diffusione del virus, aumentare le possibilità di contagio - dice interpellato dall'Ansa - Serve, da parte di chi esce dalle città per le montagne massimo buonsenso". Per Bussone, che sta monitorando i flussi con i sindaci dei 3.850 Comuni montani, "occorre soprattutto attenzione alle comunità dei luoghi, specialmente nelle regioni in zona rossa. Significa che nelle seconde case in montagna si seguono con ancor più forza le regole vigenti. Che si scelgono i negozi sottocasa dei paesi al posto di portare tutto il necessario da Torino. Che non si esce di casa se non per le necessità ammesse dal Dpcm".