Covid: gruppo M5s regionale dona tre camere abbracci alle Rsa

Sono state consegnate nelle mani dei consiglieri regionali M5s i Ivano Martinetti, Sarah Disabato e Sean Sacco, tre camere degli abbracci prodotte in Italia, dalla Sport Promotion di Reano (Torino), acquistate con la “restituzione” di 13 mila dalla quota di stipendio non percepito. Sono strutture gonfiabili a forma di tunnel (2,7 metri di altezza per 3 di lunghezza), realizzate con materiali plastici, lavabili con soluzione idroalcolica al 70%, pavimento in pvc e parete divisoria in pvc Cristal, tutte con ventilatore. L'obiettivo del gruppo M5s a Palazzo Lascaris è di "permettere alle famiglie di abbracciare i propri cari nelle Case di riposo, recuperare il contatto umano con una carezza, un gesto d'affetto, una tenera stretta di mano dopo mesi di separazione forzata dovuta al Covid". Ogni modulo, contenuto in una sacca, è utilizzabile per 50 secondi sia in ambienti interni sia in esterno. Le camere degli abbracci verranno allestite, grazie ai volontari di un'associazione onlus, a rotazione, nelle Rsa piemontesi. Successivamente saranno donate definitivamente alle residenze per anziani.