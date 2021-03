Covid: Nosiglia, di fronte alla paura ci salverà la fiducia

"Ancora oggi, molta gente stenta ad affrontare la situazione che si sta vivendo: come vincere la paura che si è impadronita di loro e non solo? La fiducia e non il coraggio, la fiducia in sé stessi, negli altri e in Dio che ci salva". Sono le parole dell'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, in occasione della 32esima Giornata Caritas, celebrata quest'anno in streaming a causa della pandemia. "Il Covid 19 - sottolinea Nosiglia - ha abbattuto tante barriere e steccati, perché ci ha fatto capire che siamo tutti deboli e indifesi e soggetti a una forza superiore che nessuno sospettava invincibile. Ci siamo allora sentiti una cosa sola, uniti nella pandemia e dunque aperti alla condivisione e alla solidarietà. Ci siamo scoperti impari - prosegue - rispetto a un'orgogliosa cultura, fondata sui soldi e sul profitto, sulla scienza e sulle capacità tecnologiche e sociali che ci garantivano sicurezza su tutto, per cui diventava fondamentale esaltare ogni pseudo valore che ci assicurava una vita gaudente e scapito di chi viveva nella povertà a volte assoluta". Di fronte a questo, osserva l'arcivescovo, "è bastato invece un piccolo virus invisibile, che ci ha resi consapevoli che la vita e la morte, la salute o la malattia, la ricchezza o la povertà, tutto non dipendeva solo da noi, ma da qualcosa, e per noi credenti da qualcuno, che possiede sì la potenza indistruttibile ed è il Signore".