Aspetta ex sotto casa dopo mesi persecuzioni, preso stalker

Per anni è stata perseguitata dal suo ex, che la seguiva nonostante lei avesse cambiato varie volte casa per motivi di lavoro. Un incubo per una donna, che con l'uomo aveva avuto una relazione durata alcuni anni, terminato domenica scorsa quando la polizia lo ha arrestato, mentre era appostato sotto la sua abitazione nel quartiere Mirafiori di Torino, per atti persecutori. Lo stalker era arrivato al punto non solo di tempestarla di messaggi e seguirla, ma addirittura ad aspettarla dentro l'ascensore. L'unico momento di tregua quando la donna si era trasferita fuori città, ma al suo ritorno tutto era tornato come prima. Poi domenica notte la vittima, quando si è accorta che l'ex era sotto casa e lei aveva paura di rientrare, ha chiamato la polizia che è intervenuta bloccando l'uomo.