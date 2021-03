TRAVAGLI DEMOCRATICI

"Con Letta al Nazareno il Pd sia la casa di tutti i riformisti"

Oggi l'incoronazione del nuovo segretario. Parla l'ex viceministro e storico "migliorista" Morando: "Troppi errori e sudditanza al M5S. Costruire un vero partito a vocazione maggioritaria". Recuperare chi è uscito: Renzi, Bersani e Calenda. Nessuna alleanza imposta ai territori

“Nella situazione creata dagli errori di tipo strategico che abbiamo compiuto nel corso dell’ultima fase sotto la segretaria di Nicola Zingaretti, la disponibilità di Enrico Letta è una boccata d’ossigeno. Naturalmente tutti i problemi di linea politica, di strategia e di visione che ho avuto modo di evidenziare in questi ultimi tempi, ci sono anche dopo la sua elezione a segretario alla quale concorrerò con il mio voto in assemblea nazionale”. Problemi, quelli che un riformista ante litteram di ascendenza e scuola migliorista come Enrico Morando – a lungo parlamentare e anche viceministro all’Economia dei governi Renzi e Gentiloni – non solo va indicando da tempo. Ma soprattutto ne individua la soluzione rispetto a una “linea radicalmente sbagliata e da cambiare” nella costituente del riformismo italiano che “si lasci alle spalle questa fase di divisioni e di rotture, che è cominciata con la scissione di Pier Luigi Bersani e continuata con la scissione di Matteo Renzi, creando una situazione nella quale il Pd ha finito per non mantenere la promessa che aveva fatto, cioè essere la casa comune dei riformisti”.

Una casa che sarà possibile costruire con il partito affidato a Letta?

“Intanto diciamo che sia per il rapporto del Pd con il Governo Draghi, sia per il progetto che io definisco per la nuova costituente del riformismo italiano, intendendo che il Pd si deve mettere a disposizione di un’operazione molto aperta a tutti senza discriminazione e chiusure che nascano dalla vicenda politica contingente di questa legislatura, con Letta questi processi possono ricevere un impulso importante”.

Il Pd è arrivato a chiedere il rientro da Parigi e nella politica dell’ex premier di fronte a condizioni disastrose e a un segretario che si è dimesso dicendo che si vergognava del suo partito. Tutto questo a pochi giorni dall’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi sostenuto da una maggioranza mai vista prima.

“Vero. Inoltre, a causa degli errori che abbiamo commesso si è potuta diffondere nel sentimento più che nella ragione del partito l’opinione che per noi fosse preferibile il governo Conte 2 rispetto all’esecutivo Draghi. Ma questo dipende soltanto dal fatto che abbiamo passato mesi a sostenere una linea strategica sbagliata che poi ci ha portato anche ad affermazioni paradossali come: o Conte o elezioni e ancora come Conte punto di riferimento del progressismo europeo”.

Questa è stata la linea teorizzata da Goffredo Bettini e sposata da Zingaretti.

“Infatti a Bettini sono grato di averla esplicitata così ho potuto dire qualcosa su una cosa chiara, senza far ricorso a sensazioni. Bettini ha illustrato parola per parola la sua strategia che conteneva, dal mio punto di vista, tutti quegli errori che ho appena citato”.

Poi le dimissioni fragorose. Figlie di quegli errori?

“Ma ci rediamo conto che quando Zingaretti dà le dimissioni, Matteo Salvini e ripeto Salvini, che per votare a favore di questo Governo deve rinunciare a tutte le posizione sostenute nel corso dell’ultima fase, dichiara che spera che le dimissioni di Zingaretti non provochino conseguenze per il Governo? Questo dà l’idea del rovesciamento dei ruoli clamoroso”.

Molti ritengono che con Letta segretario cambierà il rapporto del Pd con l’esecutivo Draghi e, magari, anche il peso non numerico ma politico nel governo. Lo pensa anche lei?

“Bisogna recuperare con il Governo prima di tutto il ruolo che spetta al Pd. Parliamoci chiaro, il discorso programmatico di Draghi è un discorso che dalla prima parola all’ultima sta nelle corde del Pd, quindi la presenza del Pd va molto al di la dei tre ministri, abbracciando tutte quelle persone di orientamento liberale e democratico che sono portatrici di una cultura politica vicina e, per quanto mi riguarda, sostanzialmente identica a molti membri del Partito Democratico e parte delle sue culture fondative”.

Torniamo alla casa comune di riformisti…

“L’operazione di nuova costituente del Pd che ritengo necessaria, per recuperare pienamente la funzione del partito, con Letta sono certo diventerà più facile”.

Lei sostiene che è necessario, indispensabile, che nel partito a vocazione maggioritaria qual è il Pd coesistano una posizione di sinistra socialdemocratica più tradizionale e una più liberaldemocratica, liberalsocialista. Il Pd è pronto per questa trasformazione?

“Mettiamola così: possibile che i democratici americani riescono a tenere insieme Biden e Sanders e fanno di questa loro capacità la ragione della forza in nome della quale riescono a battere un formidabile avversario come Trump e, invece, noi siamo costretti in una sindrome per cui se uno fa leader del Pd e poi passa in minoranza il giorno dopo fonda un partito diverso? Ne abbiamo già avuti due che hanno fatto questa scelta”.

Bersani e Renzi. Basterebbe, lei dice, a guardare a quel che succede nel mondo.

“Le due componenti fondamentali dei partiti maggioritari di centrosinistra nel mondo sono quelle che io ho citato e, nel Pd, devono imparare a convivere. Ma c’è una condizione: la piena contendibilità della leadership e della linea politica. Per stare nel Pd non devo pretendere che la mia linea sia maggioritaria, ma che mi si dia la possibilità di verificare democraticamente se lo è. Guardiamo alla Gran Bretagna: quando Blair era capo del partito un signore che si chiama Corbin era nel partito e quando Blair perde la maggioranza, Corbin diventa capo dei labour”.

Per ora nel Pd si contano le scissioni e gli abbandoni, Bersani, Renzi e pure Carlo Calenda. Lei li vede tutti nella futura casa del riformismo?

“Assolutamente sì e lo dico per tutti, per quelli che tendenzialmente la pensano come me così come per quelli che la pensano in modo molto diverso. Altrimenti ci dobbiamo rassegnare a un destino di subalternità e di sconfitta rispetto al centrodestra. Non facciamoci ingannare dalla Meloni all’opposizione, il centrodestra sarà unito quando sarà il momento”.

Però anche su quel fronte il Governo Draghi ha cambiato e sta cambiando molte cose, Salvini che diventa europeista…

“E questo è un aspetto con cui il Pd deve fare i conti. Se prima del governo Draghi si potevano giustificare alleanze confuse e problematiche puntando l’attenzione contro il rischio dell’uomo nero, lo dico tra virgolette ovviamente, oggi il cambio di Salvini rispetto alle sue posizione antieuropeiste propone un quadro diverso. Se il leader della Lega riuscirà a confermare questo cambiamento che peraltro gioverebbe al Paese, e non possiamo affatto escluderlo, allora per contrastare questo tipo di destra non vale più la prospettiva dell’uomo nero, ma devi spiegare perché sei più europeista di loro e meglio di loro. Ecco perché è la collocazione del Pd deve cambiare. Sennò non c’è competizione tra centrosinistra e centrodestra”.

Cos’è veramente la vocazione maggioritaria di cui si parla fin dalla nascita del Pd?

“Non è un’espressione inventata da Veltroni, ma venne usata da Francois Mitterand quando con il passaggio dallo Sfio al partito socialista, iniziò il percorso che avrebbe portato il partito socialista a vincere le presidenziali. Vocazione maggioritaria vuole dire pensarsi come un partito della maggioranza, non esserlo per potersi affermare come tale”.

Le elezioni comunali che interesseranno molte grandi città sono state procrastinate a ottobre. Più tempo per il Pd per decidere eventuali alleanze con i Cinquestelle? A Torino il partito continua ad escludere questa ipotesi, ma con Zingaretti e una parte della dirigenza del Pd sembrava un obiettivo per nulla escludibile. Cosa cambierà con Letta al Nazareno?

“L’unica cosa che non deve succedere è che si decida a Roma quel che si deve fare a Torino, piuttosto che nelle altre città. Questa roba non funziona. Abbiamo l’esempio clamoroso dell’Umbria e della Liguria alle regionali. Bisogna rispettare le autonomie anche in questo senso. Se localmente ci sono le condizioni attorno a una candidatura credibile e rappresentativa che possa raccogliere una partecipazione anche dei Cinquestelle perché dire di no? Ma si deve trattare di un coinvolgimento che riguardi il futuro di quella città e la ledareship, insomma, contenuti persone. Se invece si pretendesse di decidere centralmente si farebbe un errore marchiano e gravissimo. Ma escludo che Enrico possa farlo”.