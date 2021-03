Sinistra Italiana, Bacchin eletto nuovo segretario torinese

Il congresso provinciale di Sinistra Italiana ha eletto segretario metropolitano Roberto Bacchin, classe '93, collegnese. "La crisi pandemica - dice il neo segretario - non ha fatto altro che acutizzare ulteriormente i problemi di un territorio in difficoltà dal punto di vista economico, sociale, demografico e ambientale. Una recentissima pubblicazione del Centro studi della Cassa Depositi e Prestiti individua la Città metropolitana di Torino come un'eccellenza, in grado di essere un potenziale volano per il rilancio dell'economia piemontese; la vera chiave di sviluppo del territorio è proprio quella di una visione metropolitana: Torino per rilanciarsi - prosegue Bacchin .- deve guardare verso la sua campagna, la sua collina e la sua montagna. Anche sull'orizzonte metropolitano sarà necessario ricercare una nuova alleanza tra quelle forze politiche che, nella loro diversità, possono trovare un terreno comune per contrastare i mali del nostro tempo: l'emergenza climatica, le crescenti disuguaglianze, l'erosione dei diritti sociali e individuali".