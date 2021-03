Covid: al pub nonostante divieti, multati 60 giovani

Ospitava al suo interno una sessantina di avventori, seduti ai tavoli, il pub trovato aperto ben oltre l'ora del coprifuoco dalla polizia in via Casana, a Torino, nonostante i divieti anti Covid. Alla vista degli agenti alcuni di loro si sono intrufolati dalla porta di emergenza del locale in un condominio adiacente, salendo ai piani alti dello stabile, mentre altri hanno cercato rifugio al piano interrato del pub. In totale sono state identificate 59 persone, oltre al titolare del locale, che è stato chiuso. Sequestrate dosi di marijuana e cocaina. Nell'ambito dei controlli per il rispetto delle norme anti-covid, altre 56 persone sono state identificate in un club di via Borgaro, mentre due feste private sono state fermati in due alloggi, in via Mombarcaro e in via La Salle, dove era presenti rispettivamente 12 e 17 persone. Tutte le persone identificate verranno sanzionate. Chiuso, infine, un esercizio commerciale di via Camerana che non era mai stato sanificato. La titolare è stata sanzionata per 800 euro.