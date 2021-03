Maltempo: forte vento su Piemonte, in settimana torna freddo

Venti di Foehn in decisa intensificazione sul Piemonte caratterizzeranno gran parte della domenica, con raffiche localmente intense. Secondo le previsioni dell'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, arriveranno anche oltre i 40-50 km/h, con punte tra i 60-70 km/h nei fondovalle alpini occidentali e nelle vicine pianure. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti. Una temporanea attenuazione è prevista soltanto in serata. L'afflusso di aria secca e asciutta, ma al tempo stesso più fredda, continuerà all'inizio della settimana, con prevalenza di sole in pianura, rinforzi di vento a tratti e locali deboli nevischi sui crinali alpini di confine. Da mercoledì una massa d'aria più fredda irromperà da Est provocando un generale crollo delle temperature, con massime fin sotto i dieci gradi nella seconda parte della settimana, quando è ancora da valutare un possibile peggioramento che potrebbe riportare la neve a quote basse. Temperature in generale calo, specie nella seconda parte di settimana, con possibile ritorno delle gelate notturne e mattutine in pianura.