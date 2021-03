BANCHI DI NEBBIA

La scuola non va chiusa, è un bene di prima necessità

A Torino la protesta torna in piazza. Oltre un migliaio di genitori, insegnanti e studenti per dire no dad e riaffermare la centralità dell'istruzione. E domani lezioni sotto il balcone del governatore Cirio

“Non è accettabile che i centri commerciali siano rimasti aperti e le scuole chiuse. I bambini devono essere in cima a tutto, così avevano promesso e invece è l’ultimo dei loro pensieri”. Torna in piazza a Torino la protesta contro la didattica a distanza. Oltre un migliaio di persone si sono ritrovate in piazza Castello per la manifestazione organizzata da “Priorità alla scuola”, il comitato che ormai da un anno contesta le misure restrittive assunte da governo e istituzioni regionali.

In piazza con genitori, insegnanti e bambini anche Maia, la studentessa 16enne del liceo Gioberti simbolo della protesta con Anita e Lisa, che domani – nonostante la zona rossa – riprenderanno a seguire sotto il balcone del governatore Alberto Cirio le lezioni online. “Giù le mani dalla scuola” è lo slogan scandito a gran voce. “La pessima politica chiude le scuole e riempie i centri commerciali”, “Un anno di pandemia, una sola certezza: scuola in Italia prima a chiudere”, si legge sui manifesti esposti nella piazza gremita. “La scuola è libertà e partecipazione – dicono i manifestanti – è un bene di prima necessità”.

“Vogliamo una data. Non vogliamo poi, a Pasqua, altre brutte sorprese. Vogliamo – dicono gli esponenti del Comitato Priorità alla scuola – impegni negli investimenti, sia sul tema recovery e diritto all’istruzione sia nell’immediato, perché sia fatto tutto il necessario perché le scuole possano riaprire in sicurezza e stabilmente. Chiuderle così, dopo un anno ad intermittenza, porterà i ragazzi allo stremo, al minimo delle energie fisiche e psicologiche. Tutti, in ogni ordine e grado, non hanno perso solo un anno, ma due, perché due anni neppure a metà non ne fanno uno. E hanno perso due anni di vita. Con loro i genitori, che dopo sacrifici e ristrettezze sono ancora messi all’angolo, stretti tra il lavoro che, se c’è ancora, rischiano di perdere, e se non possono cercare in queste condizioni, e il lavoro di cura. Che mal si concilia con lo Smart working, sia per i bambini di nidi e materne che per i più grandi. Il governo ha fatto ancora una volta la scelta più semplice. Dopo sedie inadatte, mascherine fuori norma e nessun intervento in tema di edilizia scolastica la soluzione è ancora una volta appoggiata malamente sulle spalle dei cittadini. Altro che educazione civica agli alunni. Bisognerebbe insegnarne un po’ ai politici”.