Portas (Moderati): Pd non subalterno a M5s

"Auguri di buon lavoro al nuovo segretario del Pd Enrico Letta, spero che riesca ad azzerare le correnti e che abbia lo spirito di agevolare le alleanze per le prossime amministrative che non sia subalterno a Grillo e al Movimento 5 Stelle alleati con il Pd da più di 15 anni. Se sarà così i Moderati continueranno ad essere degli alleati leali alle prossime elezioni, partendo da Torino e Napoli. Se le cose però non dovessero cambiare, ognuno andrà per la sua strada". Lo dichiara l'On. Giacomo Portas, Leader dei Moderati.