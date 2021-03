Pd: Lo Russo, Letta delinea progetto concreto e alto

"Il discorso del nuovo segretario Enrico Letta delinea un progetto alto ma molto concreto e ha l'enorme pregio di tracciare con chiarezza sia un'identità culturale e programmatica che una traiettoria politica in un momento di emergenza italiana e internazionale". Così, su Facebook, il capogruppo del Pd al Comune di Torino e possibile candidato sindaco, Stefano Lo Russo, commenta l'elezione del nuovo segretario Dem. "Identità, programmi e traiettoria in cui personalmente mi ritrovo e in cui spero vivamente si possano trovare in tanti non solo nel Pd", aggiunge Lo Russo, riconoscendo che "prendere la guida del Pd in questo momento è una operazione politica coraggiosa quanto lanciarsi con una tuta alare. E richiede lo stesso grado di passione e audacia personale".