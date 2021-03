No Tav contro Sitaf, Digos indaga su manifesti in Val Susa

Manifesti contro la Sitaf, la società che gestisce l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, sono apparsi in Val di Susa. Si tratta di tazebao anonimi, su cui sta indagando la Digos di Torino, che accusano la società di "inquinare" e "devastare il territorio", nonché di collaborare con al Procura di Torino nel "reprimere ogni forma di dissenso", riguardo la lotta No Tav. Stampata sui manifesti una foto del maxi tamponamento di febbraio, in cui persero la vita due persone, in occasione del quale la Sitaf venne criticata per la manutenzione del manto stradale. Non è la prima volta che la società finisce nel mirino di chi contesta l'Alta Velocità. Sempre in Val di Susa, ad Avigliana, ieri notte i No Tav si sono dati appuntamento sotto un hotel che di solito ospita le forze dell'ordine per "un'azione di disturbo". Sono stati esplosi petardi e lanciati fuochi d'artificio.