Intesa: con Reale Mutua master in Insurace Innovation

Il Gruppo Intesa Sanpaolo e Reale Mutua promuovono la seconda edizione del Master di II livello in "Insurance Innovation", per favorire la crescita di nuove figure professionali che operano nel settore. Il corso nasce dall'esperienza acquisita dal Gruppo Intesa Sanpaolo e da Reale Mutua negli anni e dall'accelerazione della transizione digitale e dell'eco-sostenibilità indicata dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, fin dal suo discorso di insediamento del novembre 2019 e integrata nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza del nostro Paese. Il progetto, unico in Italia, è promosso e indirizzato dal Gruppo Intesa Sanpaolo e da Reale Mutua, con il sostegno della Fondazione Compagnia di Sanpaolo, è progettato e realizzato dalla Scuola di Management ed Economia dell'Università di Torino e dalla Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, in partnership con il Collegio Carlo Alberto. Il Master è un'esperienza formativa full-time della durata di 12 mesi, che si concluderà con un periodo di tirocinio di almeno 3 mesi presso una delle aziende partner ed è finalizzato alla possibilità di inserimento in azienda. Il percorso forma figure professionali nelle aree organizzative di una compagnia di assicurazione. Questa iniziativa conferma il "ruolo fondamentale che la città di Torino, già crocevia nella storia italiana di questa industria, avrà nello sviluppo futuro dell'ecosistema assicurativo, trainando il Paese verso la diffusione di una cultura della protezione più in linea con le migliori prassi europee", è scritto in una nota di Intesa Sanpaolo.