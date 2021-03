Covid: Camera di Commercio, 2 milioni per imprese torinesi

La Camera di commercio di Torino stanzia due milioni di euro per voucher a fondo perduto destinati alle imprese torinesi con il nuovo Bando Sprint (Sostegno Progetti Ripartenza Imprese & Nuove Tecnologie) che si apre lunedì 22 marzo alle 9. Le domande, da inviare esclusivamente per via telematica, verranno valutate in ordine cronologico. "Scendiamo nuovamente in campo con misure concrete ed immediate per aiutare le nostre micro e piccole aziende alle prese con un'emergenza che dopo un anno è ancora purtroppo estremamente attuale. I contributi sono erogati per sostenere quegli investimenti che si sono resi necessari per proseguire l'attività: dalla riorganizzazione degli spazi alla digitalizzazione, che ha radicalmente modificato il nostro modo di lavorare e che costituirà la base per ripartire con maggiore efficienza e velocità" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. Possono partecipare al bando le microimprese e piccole imprese attive, regolarmente iscritte al Registro imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale, aventi sede e/o unità locali nel torinese. Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato alla spedizione delle pratiche telematiche.